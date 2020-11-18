苦蹲實驗室17年的「藥華醫藥」執行長林國鐘，等待擁有龐大商機的血液腫瘤新藥「P1101」上市之際，竟因合約糾紛遭合作伙伴奧地利藥廠「ＡＯＰ」提告，經國際仲裁判賠48億元，股價苦吞3根跌停板。藥華沉寂多日後，11月15日宣布，決定反守為攻，以ＡＯＰ違約延誤新藥上市，向AOP提出鉅額求償。

藥華醫藥於2012年起，其新藥P1101陸續取得美國、台灣、大陸等地的專利，進而展開應用於血液增生腫瘤、慢性肝病等疾病的臨床試驗，2019年2月取得歐洲藥物管理局（ＥＭＡ）上市許可，2020年6月獲得台灣藥證，創下台灣首張ＥＭＡ核准的蛋白質新藥紀錄，並已向美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）申請藥證，依ＦＤＡ時程，預計明（2021）年3月獲得核准。

10月20日，國際商會（ＩＣＣ）仲裁判斷結果出爐，藥華必須賠償奧地利ＡＯＰ合作夥伴1.43億歐元（約新台幣48億元），足足是藥華的兩個股本；藥華股價因此苦吞三根跌停板，從103元跌至73元，招來投資人罵名。

藥華執行長林國鐘（中）逐字撰寫回應AOP的聲明，與董事長詹青柳（右）、總經理黃正谷（左）一起面對危機。（圖／黃威彬攝）

本刊記者10月28日來到藥華會議室，只見創辦人暨執行長林國鐘請部屬把他要說的話，投射到牆上大螢幕，一字一句地刪改，全力應戰，「我們要把提出撤銷仲裁的法律程序，向大眾說清楚。」林國鐘篤定地說，董事長詹青柳與總經理黃正谷在一旁提醒說：「我們還要和ＡＯＰ繼續合作，現在得沉住氣。」

林國鐘、詹青柳與黃正谷是藥華的鐵三角，多年來共同帶領團隊，研發出可應用於血液增生腫瘤與慢性肝病的專利新藥P1101（Besremi，百斯瑞明），並在2009年間與ＡＯＰ簽約合作，沒想到在P1101陸續申請歐、美、台的藥證時，竟遭ＡＯＰ以藥華延遲出貨等理由提告。

遭國際仲裁判賠48億元後，位於台北市南港區的藥華總部會議室，天天氣氛凝重。11月13日，藥華董事會決議大反擊，將於近期向國際商會（ＩＣＣ）提告ＡＯＰ（AOP Orphan Pharmaceuticals AG）遲延履約，損及歐洲與美國市場布局，並向ＡＯＰ請求鉅額賠償。

宏亞食品創辦人張添，首創本土巧克力品牌，由於看重同鄉情誼，成為資助林國鐘創業的貴人之一。（圖／王永泰攝）

本刊調查，根據仲裁結果，藥華醫藥和ＡＯＰ的授權合約仍然有效，代表未來ＡＯＰ在歐洲還是藥華經銷新藥P1101的合作夥伴，無論未來商業訴訟如何發展，繼續合作分潤已是不爭事實；而台灣過去商業仲裁經驗缺乏，是否就此定案還是未定數。

林國鐘向本刊記者吐露冤屈時，意外揭露當年創業缺資金，「77乳加巧克力」老董張添基於同鄉情誼而入股力挺。80歲的張添也是台灣首位使用P1101的台灣病患，他親自現身為林國鐘打氣，「雖然（藥華）還沒賺錢，卻撿回了我一條命。」

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(中時新聞網)