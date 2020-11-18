2008年，藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘，帶著新藥P1101到德國法蘭克福參展，「當時我們借用同業『永光』的攤位角落放簡報，被ＡＯＰ注意到，從此展開雙方的合作。」隔年，雙方簽訂30年授權合約，藥華將自行發明的新藥P1101授權ＡＯＰ，在歐洲展開骨髓腫瘤增生適應症的臨床試驗、藥證申請及取得藥證後行銷權利。

ＡＯＰ支付藥華1億元授權金，約定藥華提供藥物製造管制流程資料，ＡＯＰ提供臨床試驗資料，作為2014年ＡＯＰ向歐盟、藥華向美國等申請藥證的資料，藥華銷售ＡＯＰ藥品，並向ＡＯＰ收取其銷售P1101營收的權利金，期約30年。

2012年間，藥華取得P1101美國新藥專利，2016年上櫃掛牌，實收資本額逾26億元，其中大股東包括注資9.8％的行政院國發會，股價一度飆漲到213元。「就像是中了大樂透！」藥華總經理黃正谷形容，一百多位研究人員埋首實驗室十多年，總算等到P1101成功問世。

二○一二年十月間，藥華台中藥廠舉行啟用典禮，時任台中市長胡志強與時任行政院經建會主委尹啟銘皆到場祝賀，奧地利AOP科學長也出席。（圖／藥華提供）

豈料此時合作八年的ＡＯＰ突然出狀況，該給的臨床數據資料拖拖拉拉，經過藥華三催四請，才給出一部分，藥華因而在2017年11月間發函通知ＡＯＰ終止合約，ＡＯＰ拒絕並申請國際仲裁。談到這起事件，張添低語：「照合約來看，藥華有理，站得住腳，不曉得結果怎會如此？」

面對國際仲裁結果，林國鐘說：「判賠並非最終結果，藥華將挑戰仲裁，在德國法院提起訴訟，對於ＡＯＰ還未啟動的三項適應症臨床試驗，也會積極評估請求賠償。」他透過投影機，播放著昔日ＡＯＰ人員來台出席藥華藥廠開幕與上櫃等照片，對於照片中曾友好的人如今竟翻臉，感到相當遺憾。

藥華捲入的這場風波，與新藥的龐大商機不無關係。依ＡＯＰ公布資料推估，明年P1101在歐洲的營收將達70億元，到2030年將達350億元。而根據INCYTE公布資料顯示，與P1101同類型的藥物「JAKAFI」，去年在美國就銷售約798億元（28億美元）。「我們依原合約供貨給ＡＯＰ，同時也會請ＡＯＰ支付權利金給藥華。」林國鐘說，藥華將持續與ＡＯＰ合作，繼續搶攻歐美市場。

回顧創業歷程，林國鐘從設廠到興櫃等重要階段，都有許多貴人扶持。（圖／馬景平攝）

藥華也補充說，基於會計準則，與AOP仲裁救濟之部分，已先行提列於負債準備之中。過去台廠經國際商會（ICC）國際仲裁訴訟時間都十分漫長，以威盛與中聯控股之仲裁案為例，2015年的仲裁決議，纏訟五年迄今，威盛提出抗告，還未有最終結果。

中石化與美商普萊克斯的仲裁案件2018年8月ICC做出仲裁判斷，雙方聲請假處分等訴訟，迄今仍未結束，因結果不確定，故於財報部分始終未能認列救濟金額。

目前藥華的新藥P1101為針劑，台灣已有6位患者自費注射，用以治療血液增生腫瘤等病症。（圖／馬景平攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)