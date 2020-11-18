交通部公路總局移送行政執行署的Uber案光是罰金就有17億7千萬元，可是Uber公司登記資本額只有100萬元，執行署指示台北分署對這首樁境外電商追討罰金案不能大意，一定要派出追債大將緊迫盯人。但是台北分署一出手也碰壁，僅查扣到Uber公司帳戶1000萬元及辦公室的桌椅。

執行署台北分署在執行署各地分署中，因業務量大，不管個人或是公司的欠稅大戶最多，有「天下第一分署」之稱，在台北分署服務的執行官或是書記官，每人辦案不在少數，見多識廣，都是追債高手。

最後由「討債經驗豐富」的執行官黃文信接手負責，黃文信是行政執行官第3期結業，曾處理過台北市政府滯欠勞健保費案、掬水軒前董娘欠稅案等。尤其是掬水軒案，前董娘已經在海外住居多年，幾乎很少回台，黃還是有辦法讓該董娘從海外繳交4000多萬元欠稅，堪稱執行署「天王級」執行官。

行政執行署發現，這件案子是執行署向境外電商追債的首樁案件，Uber以台灣宇博數位服務股份有限公司名義在台登記，資本額只有100萬元，是否有足夠資力清償這天價罰金還是未定之數，結果執行署清查後，只查扣到Uber公司帳戶1000多萬元及公司辦公室桌椅等財產。

執行署曾到Uber位在北市的辦公大樓進行查扣，結果查扣到一堆辦公桌椅。（圖／翻攝自google map）

但Uber在台灣真的只有執行署清查的這些資產嗎？一名Uber司機「小羅」向本刊透露，他做Uber司機大約3年，即使現在有新冠肺炎疫情，還是有錢可以賺。他以自己為例，1天認真跑10個小時，在固定接單的情況下，每個月營收達10萬元，扣掉車子維修費、油錢、保險費等固定成本，每月可淨賺7、8萬元。

小吳說，一般計程車司機是天天領現金，他們是每周結算一次，「但與1天跑12小時，可能才賺2000元的小黃司機相比實在好太多，台北市Uber司機有7、8000人，像我一樣百萬年薪的人就有不少」。

台北市政府交通局公共運輸處副處長尚錦堂表示，公共運輸處將在收到Uber相關案件後儘快依法處理。Uber公關總監潘瑞蓮表示，目前公司對此部分沒有說明。

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(中時新聞網)