Uber在2013登台後，因違法營業，遭連續開罰後，罰金累計超過17億，但負責追討的行政執行署，在面對這起首樁與境外電商交手的案件時可說是費盡心力，負責追討的台北分署官員，在檯面上與Uber代理人進行交涉，私底下則是想方設法要查出Uber的資金，根本是與Uber進行一場「明爭暗鬥」的金錢遊戲。執行署一度找出追債的突破口，就是在銀行攔住Uber金流，但是礙於銀行法規及國際金融影響而作罷。

台北分署追查Uber的資產後發現，Uber提供叫車服務平台，應有不錯的服務費收入，所以也傳喚多名Uber司機，以了解Uber公司與司機之間如何拆帳？如何將消費者給付的費用交到司機手中？執行署查出Uber是將載客收入直接匯進司機的個人帳戶中，而消費者是利用信用卡付費，這其中的資金流動多與銀行有關係。

台北分署本來打算在銀行內攔截Uber的服務費收入，用來清償Uber積欠的罰金，卻被銀行以這些款項必須交給發卡公司而拒絕。也就是說，即使Uber的營業收入有1、20億元，台北分署也只看得到，卻收不到錢。

行政執行署副署長陳盈錦說，對Uber滯欠罰金的追繳案，是執行署首宗對境外電商的追繳，其中礙於現行法規，無法適時追繳，執行署會進行檢討歸納，與其他相關部會協商，進一步修法。

台北市政府交通局公共運輸處副處長尚錦堂表示，公共運輸處將在收到Uber相關案件後儘快依法處理。Uber公關總監潘瑞蓮表示，目前公司對此部分沒有說明。

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(中時新聞網)