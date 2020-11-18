Uber登陸台灣後，因違法載客多次遭交通部公路總局開罰，罰金累積超過17億，行政執行署台北分署多次催討未果，但今年6月，Uber態度終於軟化，同意以分期付款的方式清償滯欠的17億7千萬元。不料，最高行政法院今年9月判決公路總局沒有管轄權對Uber進行裁罰，讓公路總局傻眼，也讓執行署前功盡棄，罰金一毛錢都沒收到。

去年5月，Uber與交通部公路總局的一件行政訴訟案，台北高等行政法院認為Uber在直轄市營運，應歸屬於直轄市交通單位主管，不歸公路總局管轄，所以公路總局無法裁罰，也不能勒令停業，因而判決Uber勝訴，免罰。

雖然Uber勝訴，但也只是一件個案，還有其他個案還未裁判。台北分署見苗頭不對，決定對Uber案快馬加鞭。負責討債的行政執行署台北分署執行官黃文信說，這3年期間，他與Uber的代理人見面超過10次，只要認為有機會可以突破，就約對方到台北分署「聊天」，即使時間很短，也希望能找到雙方可以接受的還款方式。台北分署用盡各種方法說服Uber清償罰款，甚至以「清償罰款能為Uber企業形象加分。」說之以情。

在黃文信舌燦蓮花、不斷勸說下，鐵杵真的磨成繡花針。Uber在今年6月突然對台北分署釋出善意，同意以「分期付款」的方式，在2021年9月底前，將17億7000萬元繳清。

本刊調查，行政執行署在2000年成立以來，績效卓著，累計追討各式欠款金額近5800億元，1年約190億元。法務部長蔡清祥還向執行署喊出今年6000億元的目標，雖然這話語帶鼓勵，但仍給執行官不小壓力，如果Uber能開始分期繳納，將對目標不無小補。

可是問題來了，Uber還沒有開始分期繳納，最高行政法院在今年9月18日根據大法庭裁定的統一見解，認為公路總局對Uber沒有管轄權進行裁罰，關於此項裁罰必須交由Uber公司所在的直轄市主管交通機關，也就是台北市交通局，因而判決Uber勝訴定讞。

台北市政府交通局公共運輸處副處長尚錦堂表示，將在收到Uber相關案件後儘快依法處理。Uber公關總監潘瑞蓮表示，目前公司對此部分沒有說明。

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(中時新聞網)