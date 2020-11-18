Uber因違規載客遭交通部公路總局連續開罰，罰金高達17億7千萬，Uber原來拒繳，但今年6月態度軟化，同意以分期付款方式，會在明年9月前繳清罰金，但最高行政法院今年9月根據大法庭統一見解，認為裁罰單位不屬於公路總局，應為台北市政府，判決Uber勝訴。Uber進而向行政執行署聲請停止執行繳交罰金，等同表明不繳罰金。公路總局因官司敗訴，最後自執行署撤回對Uber的所有罰金，上月陸續將案件移由台北市政府交通局進行裁決。

由於最高行政法院大法庭的統一見解對目前還在審理的案件有拘束力，交通部公路總局認為其他案件也同樣會遭到敗訴的命運，所以同意Uber停止執行的聲請，在上月中旬將196件裁罰案從行政執行署全數撤回，公路總局對Uber17億7千萬元的罰金追討計畫也宣告終止。

行政執行署有史以來的第1樁境外電商追討罰金案，最後是以Uber曾口頭答應要分期付款作收，根本沒有半毛錢進入國庫，嚴格講起來，算是任務失敗。

交通部官員則透露，公路總局已收到2件敗訴定讞的判決，分別在10月間移送給台北市交通局進行裁罰，交通局可以根據Uber未經核准申請就從事計程車運輸業的行為，做10萬元至2500萬元的處罰，但柯P主政的台北市交通局是否會開罰？Uber未來是否會依照主管機關的裁罰繳交罰金，都值得拭目以待。

台北市政府交通局公共運輸處副處長尚錦堂表示，將在收到Uber相關案件後儘快依法處理。Uber公關總監潘瑞蓮表示，目前公司對此部分沒有說明。

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(中時新聞網)