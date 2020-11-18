行政院長蘇貞昌日前去探視遭山豬吊夾傷的台灣黑熊「小七」，並強調要推動全面禁用獸夾，但本刊接獲爆料，苗栗全境山區陷阱氾濫，許多犬貓誤中陷阱後因為極力掙扎導致斷肢，因此苗栗各鄉鎮到處可看見斷肢的浪浪，令人鼻酸，而地方政府對於各式獸夾陷阱視若無睹，放任違法者橫行，無異助長犯罪。

11月2日當天，家住苗栗縣銅鑼鄉中平村的麗莎和往常一樣走到住家庭院，準備餵食附近的流浪貓，不料才剛開門就看見已「失蹤」2個星期的「花花」，左前腳拖著鐵器、跛著腳一拐一拐地走著，一看見麗莎就不斷「喵喵」叫，聲聲哀鳴的求救聲，讓麗莎當場落淚。

屏東縣政府稽查轄區五金行，赫然發現有6家業者非法販售捕獸鋏，查獲的410具各式捕獸鋏堆成一座小山，令人望之驚悸。（圖／翻攝畫面）

原來，失蹤2周的花花是被捕獸鋏困住，麗莎摸了摸花花相當心疼，「牠是受了多少的痛苦掙扎才掙脫出來的？！」麗莎發現花花骨瘦如柴，馬上拿飼料先給花花飽餐一頓，吃完後馬上將花花送往醫院。

麗莎表示，最近這幾天就看見住家附近至少有3隻被獸夾傷害跛行的貓咪，另名住在苗栗頭份的陳小姐也向本刊出示她的朋友在泰安、獅潭、卓蘭等地所拍到的照片及影片，證明苗栗各鄉鎮都有很多斷肢的貓狗，其中還包括一隻黑狗在一處農舍前遭山豬吊困住受傷且無法掙脫的悲慘影片。

遭到捕獸夾夾住的動物下場都只有截肢一途。（圖／台東心語動物醫院提供）

陳女說「很多農民都會放置陷阱，也沒有見過動保處的人積極宣導，只有發生動物受傷時，他們才到現場掛牌子（警示牌），但也就只有這樣而已」。陳女說「動保處都回覆表示，因沒有監視器或是沒有拍到放陷阱的畫面，所以無法追查」，但陳女認為這是卸責之詞。

針對民眾反映苗栗多處都有遭捕獸夾重創的流浪貓犬，苗栗縣政府農業處「動物保護課」林課長表示，只要發現獸夾都會派員前往回收，但如果不知道是誰放的，就無從追查。「我今年8月上任迄今並無接獲相關的民眾通報」。林課長強調，《野生動物保育法》有規定農民可以用獸夾防治動物危害農作，他相信農民的本意只是要保護農作而不是要傷害貓犬。

苗栗縣捕獸夾與山豬吊等陷阱氾濫，導致縣內流浪貓狗或野生動物傷痕累累、斷肢情況嚴重。（圖／民眾提供）

負責無主動物相關業務處理的農業處「動物收容課」課長劉琦祥同樣表示，苗栗18鄉鎮共10多個人輪流接案巡守，這段時間都沒有接獲有動物被獸夾困住的案件，也沒有民眾通報發現有帶著獸夾的流浪貓犬。

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(中時新聞網)