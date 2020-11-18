苗栗縣境山區捕獸夾橫行，連知名佛教聖地釋迦山也傳出護寺巡山犬遭獸夾陷阱重創而需要截肢手術的不幸消息。1名在化工工廠上班的男子「小兆」向本刊投訴，他經常利用在假日時前往釋迦山，只要發現有被獸夾傷害的浪浪就會帶回治療，他痛批「苗栗真的捕獸夾氾濫到很誇張，政府完全沒魄力。」

小兆告訴記者，苗栗公館的「釋迦山」確實有很多斷腳的狗，他經常在假日前往該處，將受傷的狗設法帶回治療，很多登山遊客告訴在山裡真的有很多捕獸夾陷阱，如果不小心，連人都會受傷。

小兆表示，日前連知名的釋迦山佛寺護山巡邏愛將「福福」都身受其害，需要截肢且住院1個月，寺方還張貼公布呼籲民眾不要再設陷阱傷害動物，包括遊客也必須謹慎小心，以免誤踩捕獸夾。

連知名的釋迦山佛寺養的巡山狗都難逃捕獸夾的傷害，氣的寺方設立告示要求民眾不得在附近擺售捕獸夾。（圖／民眾提供）

小兆說：「就算我們發現有傷殘的狗通報防疫所也沒用，全台灣的收容所都是收容而不醫療。」他痛批「苗栗真的捕獸夾氾濫到很誇張，地方政府完全沒魄力，尤其是防疫所。」

事實上，根據本刊調查，不少農民是為防止野生動物破壞農作物而放置捕具，但被夾傷的往往都是流浪的貓狗，而且一旦被夾住，能夠及時發現救活的機率不高，即使動手術截肢也有一定的風險，被送去防疫所最終也可能因無法治療而被安樂死。

山豬吊顧名思義是捕捉山豬用的套索陷阱，但現在成為貓狗斷肢的原兇。（圖／民眾提供）

針對民眾反映苗栗多處都有遭捕獸夾重創的流浪貓犬，苗栗縣政府農業處「動物保護課」林課長表示，只要發現獸夾都會派員前往回收，但如果不知道是誰放的，就無從追查。「我今年8月上任迄今並無接獲相關的民眾通報」。林課長強調，《野生動物保育法》有規定農民可以用獸夾防治動物危害農作，他相信農民的本意只是要保護農作而不是要傷害貓犬。

負責無主動物相關業務處理的農業處「動物收容課」課長劉琦祥同樣表示，苗栗18鄉鎮共10多個人輪流接案巡守，這段時間都沒有接獲有動物被獸夾困住的案件，也沒有民眾通報發現有帶著獸夾的流浪貓犬。

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(中時新聞網)