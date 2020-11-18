苗栗縣境山區一帶近日出現不少斷肢貓狗，有的甚至還帶著獸夾拖行，讓人見到心酸落涙。本刊調查發現各縣市普遍對於所屬動物保護防疫單位並不重視，以彰化縣為例，全縣26個鄉鎮卻只有2位動保負責，工作相當繁重辛苦，但是苗栗縣負責無主流浪動物的「動物收容課」卻有10多個編制負責18個鄉鎮，扯的是彰化縣今年迄今至少也有救出9隻被獸夾捕獲的流浪狗，而苗栗縣卻連通報案件都沒有，全年零救援。

彰化黃姓動保員表示，只有2個人要負責26個鄉鎮確實是忙不過來，本刊記者電訪時，黃先生正在山區救援一隻掉入大圳的狗，他告訴本刊，平日工作要訪查五金行有無非法販售獸夾，也要處理民眾通報的動物相關案件，當他得知民間有人在11月上旬就抓到6隻被獸夾夾住的狗，他很不好意思地透露今年到現在他只有處理9宗類似案件。

山豬吊顧名思義是捕捉山豬用的套索陷阱，但現在成為貓狗斷肢的原兇。（圖／民眾提供）

針對民眾反映苗栗多處都有遭捕獸夾重創的流浪貓犬，苗栗縣政府農業處「動物保護課」林課長表示，只要發現獸夾都會派員前往回收，但如果不知道是誰放的，就無從追查。「我今年8月上任迄今並無接獲相關的民眾通報」。林課長強調，《野生動物保育法》有規定農民可以用獸夾防治動物危害農作，他相信農民的本意只是要保護農作而不是要傷害貓犬。

負責無主動物相關業務處理的農業處「動物收容課」課長劉琦祥同樣表示，苗栗18鄉鎮共10多個人輪流接案巡守，這段時間都沒有接獲有動物被獸夾困住的案件，也沒有民眾通報發現有帶著獸夾的流浪貓犬。

住在苗栗銅鑼鄉的麗莎經常援救被獸夾夾殘的浪浪，她認為政府應該更有作為，全面禁用捕獸陷阱。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)