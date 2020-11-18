【1】國際採購一拖再拖 親美搞心酸的

指揮中心的疫苗採購計畫一延再延，11月10日發言人莊人祥才說最快可於明年第一季購得，沒想到才經過一周就改口，表示我國採購國際疫苗計畫最快要等到明年中才有譜，顯示台灣向國際尋求疫苗支援處處碰壁，再度成為國際孤兒，蔡政府的親美政策已貽笑大方。

【2】賴清德盼兩岸促成有意義對話

兩岸近來關係緊張，副總統賴清德昨天呼籲對岸正視台灣聲音，改變處理兩岸關係的態度，表示願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話及維護區域的和平與穩定。

【3】偷電挖比特幣 台電追討1940萬

台中市31歲林姓男子，與32歲洪姓男子租屋開設比特幣挖礦場，為節省電費開支，竊電挖礦取得10.43枚比特幣，爽賺290萬多元，台中地檢署17日依加重竊盜罪起訴林、洪2人，2人除將面臨最高5年徒刑刑責、吐出290多萬元不法利益外，還要被台電追償高達1940萬4770元電費。

【4】蔡英文信心喊話 RCEP影響有限

《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP）完成簽署，業界擔心台灣被邊緣化，蔡英文總統昨表示，面對中國無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，而是尋找突破之道，不論是政府還是業者，早就已經超前部署，做好調適，短期影響有限，她會帶領國家，團結打贏國際盃。

【5】陳昇急動刀切口腔腫瘤

62歲的陳昇是跨年演唱會全勤模範生，原訂12月31日、明年元旦舉辦第27屆跨年演唱會「起風了 Breezin’」，不料他上月因嘴巴不舒服，就醫檢查發現口腔腫瘤，立即開刀切除，已返家休養。他17日宣布取消今年的跨年演唱會，不改幽默風格說自己是「人來瘋」，要大家放心。他原定下個月在台北國際會議中心連唱2場，約6600張門票皆可全額退票，推估損失約1320萬元。

(中時新聞網)