泰山（1218）前三季獲利已超越去年全年，泰山發言人劉韋辰17日在法說會上表示，近年泰山積極推動品牌年輕化，目前無論是在產品面、通路面都站上前所未有的「高度」，未來將持續強化高毛利的消費食品布局，支撐公司維持好的獲利表現跟現金股利水準。

劉韋辰並強調，近年泰山認列全家（5903）的投資收益占稅後淨利的比重逐年遞減，今年前三季已降至52％，比起前兩年占比超過七成明顯降低，顯示本業獲利顯著增長，他更說，公司未來的目標是本業獲利要超過業外，發揮經營實力。

泰山今年第三季稅後淨利3.42億元，年增29.17％，EPS為0.7元，高於去年同期的0.54元，創下單季歷史新高；前三季歸屬於母公司稅後淨利6.96億元，年增37.12％，EPS為1.43元，不僅超過去年全年的1.2元，更超越過去每一年的全年獲利，刷新歷史紀錄。

此外，泰山近兩年配發0.8、0.9元現金股利，已創1990年以來股息新高，劉韋辰說，未來公司股利發放比例將維持，且跟盈餘增長維持同調，換言之，在獲利成長的前提下，預計明年度發放的現金股利不會比過去差。

針對個別產品成長動能，劉韋辰表示，今年受疫情影響，家用油有不錯的銷售成長，前三季營收年增約14％；飲品方面，「Cheers氣泡水」今年在檸檬新口味加持下，前三季營收年增約40％，包裝飲品「茶攤一條街」也在多品牌聯名下，前三季營收年增5％。

劉韋辰強調，這些產品除了帶動品牌年輕化，更重要的是毛利更好，有助公司獲利結構更健康，而這類高毛利的消費食品將是泰山未來積極強化的方向。他也說，目前泰山在甜罐點心、冰鎮果茶、氣泡水市占皆第一，純水跟家用油市占第二。

通路布局方面，他表示，泰山旗下產品觸及全台超過2.5萬個銷售點，涵括量販、超市、超商、經銷商、生活精品、軍公教、販賣機等通路，還有線上購物平台，也讓泰山品牌能見度更高。

此外，泰山大陸事業也轉好，劉韋辰說，泰山漳州子公司今年前三季貢獻母公司獲利8,300萬元，也比去年4,000多萬元更高。

(工商 )