花蓮F-16戰機失事 海巡艦出動支援搜救（影／海巡署提供）

花蓮民眾直擊夜搜現場，照明彈點亮太平洋海面。（臉書社團《花蓮爆料王》／蘇育宣翻攝）

民眾直擊在太平洋上方有火光直落海面，經了解才發現搜救團隊為夜搜而投放照明彈。（臉書社團《花蓮爆料王》／蘇育宣翻攝）

花蓮民眾直擊戰機夜間搜救畫面。（臉書社團《花蓮爆料王》／蘇育宣翻攝）

空軍司令部17日晚間證實，第26作戰隊隊長上校蔣正志駕駛機號6672的F-16A戰機在夜間訓練時失事，在起飛短短2分鐘後就失聯，至今無下落。國防部火速展開搜救行動。昨(17日)晚間亦有民眾目擊搜救團隊於太平洋投射照明彈的搜救畫面，全民集氣盼有好消息傳出。

國防部指出，這架機號6672 、F-16A型機（單座機），當時實施夜間例行訓練時失事，駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志，飛行總時數2230小時。國防部已加派，黑鷹搜救機松山起飛及海軍S-70C型反潛機花蓮起飛搜救中，另海巡署加派艦艇現場搜救中。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6672），18時05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，起飛短短2分鐘就失聯，據了解這架飛機為單人座，機上有一名飛官失聯，最後出現地點為花蓮機場東北面8浬。

空軍表示，已成立應變中心，展開搜救行動，當務之急。希望全國國民集氣，他們會盡最大努力找到蔣上校，國軍已配合海巡出動2艘直升機、5艘艦艇，自蘇澳港出動加入搜救，最重要的是把蔣上校活著帶回來。

F-16戰機失聯消息傳開後，社會大眾心懸半空中，盼望能有好消息傳出，也有網友在臉書社團《花蓮爆料王》PO文，並貼出2段影片，表示自己目擊了太平洋外海上方的火光，筆直下墜直到消失。而知情的網友也紛紛留言回應，表示該火光是搜救團隊正在搜救失事的軍機，並透露該火光是空軍因應夜間搜救而投放的照明彈，從晚間開始將一直持續照明到早晨，留言區充滿對搜救人員的鼓勵與加油，並期望有好消息傳出。

(中時新聞網)