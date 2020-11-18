飛官蔣正志駕F-16失蹤 嘉義官舍鄰居難過：他是很好的長官

飛行官蔣正志上校昨（17日）駕駛F-16單座戰機（機號6672），晚間6時5分自花蓮基地起飛，2分鐘後在機場東北面9浬光點消失，空軍隨即成立應變中心展開搜救行動；蔣正志平時待人親切，先前在嘉義基地服務時，官舍的鄰居都說他是很好的長官，事發後每位同袍都在LINE群組裡關心進度，希望他能夠平安。

據悉，蔣正志今年44歲，為北部人，已婚無子女，總飛行時數2861小時，先前於嘉義基地服務時，搬遷到嘉義官舍居住，現在在花蓮基地擔任隊長，已搬離官舍，家人也沒有住在官舍中，根據《ETtoday》報導，蔣偶爾還是會回嘉義官舍居住，但信箱已累積不少信件，可見已很久沒回嘉義了。

一位蔣正志嘉義官舍的鄰居說，他搬到嘉義的時候，蔣剛好已離開官舍，所以兩人幾乎沒有交集，但是他知道蔣是位很好的長官，事發之後，群組裡的同袍都相當關切這個消息，大家都希望他能夠平安。

空軍退役將領張延廷昨受訪表示，蔣正志是非常成熟有經驗的飛行員，95％不可能是人員因素，由於才起飛2分鐘，空間迷向因素應可排除，昨傍晚天候很好，天候因素也不太可能，初判是機械因素，但尚待國防部的調查報告。

(中時新聞網)