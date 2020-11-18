金管會為持續推動指數股票型基金（ETF）市場發展，考量投信實務操作及落實投資人分散管理有所難度，同意參酌投信投顧公會建議，調降ETF單一投資人門檻規範。預期規定鬆綁將使8家投信共32檔ETF受惠，並可重新送審新ETF商品。

證期局副局長蔡麗玲表示，為使ETF市場能長遠穩健發展，金管會去年4月參採投信投顧公會建議，對於去年3月19日前成立的ETF，要求業者逐年調降單一投資者持有比重，最終目標為不得超過30％，藉此達成ETF投資人分散效益。

蔡麗玲表示，措施實施以來已見散眾化成效，截至16日掛牌的102檔債券ETF中，共有4萬3955名投資人，較去年4月底的掛牌67檔、共1萬8926名投資人明顯增加。考量業者實務上確實遇到控管困難，決議在兼顧市場發展情況下酌以放寬規定，近期將上路實施。

金管會此次放寬的ETF投資人分散管理措施，包括單一投資者持有ETF比重最終目標由30％放寬為50％、未達30億元的小規模ETF單一投資人持有上限鬆綁至70％，並將股票ETF與債券ETF的投資人分散執行情形分開檢視，做為業者事後申報募集的准駁考量。

據證期局統計，去年4月底的72檔債券ETF中，有8檔單一投資人持有逾90％、5檔持股達70～90％。至今年10月底的102檔債券ETF中，僅剩1檔單一投資人持有逾90％、4檔持股達70～90％。

而在去年4月底的59檔股票ETF中，有7檔單一投資人持有逾90％、5檔持股達70～90％。至今年10月底的63檔股票ETF中，僅剩2檔單一投資人持有逾90％、2檔持股達70～90％。投資人集中度亦見明顯改善。

蔡麗玲表示，先前規定去年3月19日後募集的新ETF，需在成立屆滿半年後將單一投資人持有比重降至30％，否則不得申請發行新ETF商品。截至9月，原本仍有11投信、38檔ETF不符原有規定，經放寬後將僅剩3家投信、6檔ETF仍需調整集中度。

(時報資訊)