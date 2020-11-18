華夏(1305)看好第四季全球陸續解封後市場報復性需求湧現，PVC供需恐失衡，第四季PVC價格將攀至今年全年高點，有利於華夏營運優於第三季，至於亞太15個國家簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，華夏則回應，主要還是要看會員國當地是內需還是外銷，這才是是否影響得關鍵。

華夏部分大廠於第二季新冠肺炎疫情期間安排PVC或上游設備歲修，加上第三季因設備異常及北美颶風災損等造成生產停頓及減產，以致無法在短期間內建置足量PVC庫存，造成部分市場供應吃緊，並擴及全球PVC供需失衡。

目前疫情舒緩後全球各地陸續解封，PVC急單湧現，同時剛性需求延後噴發，尤其印度、孟加拉、東南亞及南美各國之買家追逐有限之貨源，因此，各地PVC市場價格在5月起陸續觸底反彈，主要市場歷經，主要市場歷第三季整季度厲漲勢仍未停止。

展望第四季，PVC以供給面來說，大陸今PVC出口量今年前三季度呈現萎縮，至第四季出口量才開始上升，目前PVC社會庫存自今年三月高峰下滑到目前最低點，推估第四季甚至年底前產銷將維持平衡，庫存水位健康無去化壓力，另外，台、日、韓主要PVC廠家，因第二季減產以致庫存處低水位，第三季起PVC需求爆發，廠商儘管維持全能生產，庫存仍再下滑至罕見新低，預期供應吃緊狀況至年底前仍未能解除。至於需求面，今年上半年各地因新冠肺炎疫情封鎖，嚴重影響PVC產銷活動，但各地陸續解封後市場報復性需求湧現，PVC供需失衡以致貨源流向高價市場，市場波動迄今未見冷卻，儘管近期疫情再起，但PVC上下游產業則未受影響，華夏也預估，第四季PVC價格將攀至今年全年高點，加上產銷量提升，營運估將優於第三季，且因第四季是100%的全產能生產，產銷量也會相較第三季提升。

另外，針對近期亞太15個國家簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，市場擔憂華夏是否會受到衝擊，華夏認為，主要是要看廠商在當地市場經營什麼型態的生意，若要爭取成員國當地的內需市場生意，會被課稅，則當然會有影響，但若出貨給下游客戶加工後外銷，就不會有影響。

(時報資訊)