OPPO未來科技大會登場，OPPO公佈「3+N+X」的科技與產品躍遷戰略，OPPO也宣示，未來3年內也將持續投入500億研發費用實現「3+N+X」戰略。

OPPO副總裁暨研究院院長劉暢正式公佈「3+N+X」科技躍遷戰略，作為OPPO建立萬物互融新生態的堅固基礎，期待以持續且堅定的技術信仰與研發投入，重新塑造和提升產品、服務與使用者體驗。此戰略中的「3」意指硬體、軟體和服務的基礎技術，作為提供一體化軟硬體服務的科技企業，OPPO正持續提升三大基礎技術關鍵能力。

OPPO此戰略中的「3」意指硬體、軟體和服務的基礎技術，首先，以通訊和計算為核心，持續提升硬體載具的基礎技術能力，提供更好的體驗；其次，透過多端點共用的基礎軟體、元件化系統架構與一站式工程平台，實現分佈協同、裝置雲端一體、服務融合等綜合系統軟體能力，實現多終端、多場景、多市場新局面；最後，面對目前擁有超過17億與3.3億次的應用日下載量和服務日使用量，與超過2.8億的內容生態月活躍使用者，未來將繼續提升大數據、機器學習、雲計算、智慧服務4項服務能力，與開發者及合作夥伴共同為全球使用者提供更多各種智慧服務。

OPPO認為，「3+N+X」的「N」則代表了OPPO各種領域長期的關鍵能力，例如人工智慧、安全隱私、多媒體、萬物互聯等；而「X」則指在如影像、閃充、AR等領域內OPPO擁有的先進差異化技術，透過戰略資源投入打造，將帶給產品顛覆性創新，進而提供全新用戶體驗，OPPO 2019年已投入100億研發費用，2020年起三年內也將持續投入500億研發費用實現「3+N+X」戰略。

(時報資訊)