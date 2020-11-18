台灣證券交易所統計上市公司第3季財報，前3季營收21兆5,594億元，年衰退4,696億元，減幅2.13％；前3季總稅前淨利1兆6,443億元，年成長1,502億元，增幅10.05％。

其中，本國上市公司前3季稅前淨利1兆5,926億元，年成長1,535億元，增幅10.66％。第一上市公司前3季稅前淨利517億元，年衰退33億元，減幅6.00％。

獲利成長產業主要為半導體業、電腦及周邊設備業暨電子零組件業。半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。電腦及周邊設備業因疫情居家辦公趨勢，刺激筆電及伺服器出貨需求，帶動獲利成長。電子零組件業則因5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦，使獲利提升。

獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及其他電子業。塑膠工業及油電燃氣業除受油價下跌縮小產品利差外，另因疫情影響使終端需求減弱，致獲利衰退。其他電子業則因消費性產品出貨延遲，使獲利不如預期。

(時報資訊)