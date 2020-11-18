蝦皮支付因去年代收付日均餘額爆發性成長至31億元，突破法定成立電子支付機構標準門檻，依規定向金管會申請專營電支機構業務，申請案獲金管會審核通過，成為首家外資背景的電支機構。按規定，蝦皮支付新加坡母公司需在明年中前完成4.95億元增資。

蝦皮支付前身為Sea集團經營數位金融服務AirPay的愛貝有限公司，2016年6月在台推出愛貝錢包支付服務。惟因營運布局表現未盡突出，愛貝錢包營運自2018年起幾乎停擺，並於同年底終止所有服務。

不過，愛貝母公司新加坡商SeaMoney (Payment) TW Privated Limited今年再度重啟在台數位金融布局，先是將愛貝由有限公司轉為股份有限公司，並將表定資本額自500萬元一舉調高至5億元，再於6月底正式更名為蝦皮支付。

銀行局副局長林志吉表示，蝦皮支付目前為經濟部主管的第三方支付業者。按電支條例規定，第三方支付業者若1年的保管代收付日均餘額超過10億元，即必須向金管會申請專營電支機構業務許可，除須轉為實名制、資本額亦須提高。

金管會經洽會央行意見後，核准通過蝦皮支付申請案，成為繼街口支付、歐付寶、國際連、橘子支付、簡單行動支付後的國內第6家專營電支機構。蝦皮支付未來可經營的業務，包括代收付實質交易款項、收受儲值款項及電支帳戶間款項移轉。

林志吉表示，按蝦皮支付提出規畫，初期將搭配兄弟企業「蝦皮購物」電商平台、嵌入提供支付金流服務，不會開發支付APP。同時，母公司SeaMoney (Payment) TW Privated Limited按規定，需在明年中前將蝦皮支付的實收資本額增資至5億元。

對於外界關切蝦皮支付是否有陸資疑慮，林志吉指出，蝦皮支付最上層母公司為在紐約證交所Sea Limited集團，雖然股東包括騰訊集團，但推算創辦人馬化騰對蝦皮支付母公司持股僅約2％，符合現行規定，而蝦皮支付設立時亦已通過經濟部投審會審查。

(時報資訊)