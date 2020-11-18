金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年9月底，國銀對中小企業放款餘額達7.51兆元、月增551.51億元。累計前三季對中小企業新增放款達6177億元，全年目標達標率達205.91％、已超標105.91％，新增放款及超標率均續創新高。

金管會表示，截至9月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額65.11％、月增0.68個百分點，占民營企業放款餘額67.33％、月增0.65個百分點。中小企業平均逾放比0.36％，月減0.01個百分點。

銀行局統計，截至9月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆5156億元，月增551.51億元、年增8322.22億元。累計前三季對中小企業新增放款達5625.79億元，續創新高紀錄，較今年設定新增3000億元目標的達標率達205.91％，超標幅度105.91％亦改寫新高。

銀行局副局長林志吉表示，2019年前三季國銀對中小企業新增放款2454.41億元，較全年設定新增2700億元目標的達標率為90.9％。今年則在上半年便提前突破全年新增3000億元目標，主因新冠肺炎疫情衝擊，各部會陸續提出紓困振興方案，帶動國銀放款量大增。

據銀行局統計，今年前三季對中小企業新增放款較多的前3名國銀，依序為合庫789.69億元、臺企銀610.85億元、一銀572.72億元，增加比率依序為遠東銀38.67％、花旗30.51％、凱基銀28.09％。授信餘額則依序為一銀7580億元、合庫7468億元、臺企銀5950億元。

(時報資訊)