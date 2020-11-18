一架F-16戰機在昨(17)晚6時5分，從花蓮起飛進行夜航訓練時，僅2分鐘就從雷達光點消失，機上飛官蔣正志上校失聯，國防部證實，黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。據悉，蔣正志今年44歲，為嘉義縣水上人，已婚無子女，總飛行時數2861小時。

據聯合新聞網報導，蔣正志上校的飛行成績優異，基地人員透露，在今年10月的「天龍操演」中，他就代表第五聯隊率隊出征，經過各項科目的評比，率領隊伍奪下全空軍聯隊的第一名，成績備受肯定，聯隊中的同仁對於蔣正志的領導都相當肯定。

天龍操演為我國空軍年度最重要的戰術總驗收，目的在驗證空軍部隊的本職學能，分別實施各空中競賽及實彈射擊課目，考驗官兵平日訓練成果，熟悉聯合作戰指管流程，以提升空軍整體作戰能力。

而目前蔣正志上校的搜救行動仍在進行中，空軍表示，已成立應變中心，展開搜救行動，當務之急。希望全國國民集氣，他們會盡最大努力找到蔣上校，國軍已配合海巡出動2艘直升機、5艘艦艇，自蘇澳港出動加入搜救，最重要的是把蔣上校活著帶回來。

去年才任作戰隊長調花蓮！蔣正志同袍：他人很好

(中時新聞網)