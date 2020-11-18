上櫃公司109年前3季財報出爐，根據櫃檯買賣中心統計，已申報777家上櫃公司109年前3季營收約1兆6239億元，增幅為0.29%，前3季稅前淨利1612億元，較去年同期成長8.74%，其中EPS超過10元之公司計有20家。

上櫃公司應於109年11月16日完成公告申報109年第3季財務報告者共計778家(不含金控公司，其申報期限為109年11月30日)，除恩得利(1333)未於期限內完成公告申報外，其餘均已全數完成公告申報，根據統計，已申報的777家上櫃公司109年前3季營收約1兆6239億元，增幅為0.29%，相較於109年上半年累計營收較去年同期減少1.72%，累計營收成長率由負轉正。

在獲利部分，整體上櫃公司109年前3季稅前淨利1612億元，較去年同期增加8.74%，而獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加帶動獲利成長；生技醫療業因部分公司採用權益法之關聯企業損益份額及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加而挹注獲利；其他電子業則係因疫情帶動相關產品需求成長；至於獲利衰退金額較大之產業主要為光電業、觀光事業及鋼鐵工業，經分析光電業及鋼鐵工業係因部分公司去年有認列處分不動產利益；觀光事業則受疫情衝擊，市場旅遊需求減少導致整體產業獲利衰退。

在每股盈餘(EPS)方面，根據統計，EPS超過10元之公司計有20家，5元以上未達10元的公司計55家，2元以上未達5元之公司計146家，整體獲利上櫃公司共計540家，接近已公告申報上櫃公司的70%。

(時報資訊)