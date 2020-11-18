空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校17日傍晚駕駛1架F-16單座戰機進行夜間飛行訓練任務時，在起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，軍方與海巡漏夜搜尋仍未發現蔣員蹤跡，由於失事原因未明，有媒體引述專家指出是與機械因素及地勤勤務過重有關，空軍上午嚴正駁斥表示，此舉踐踏專業，造成士氣影響及傷害家屬。

專家指F-16失事為機械與地勤出狀況，空軍痛斥：傷害軍心與家屬。(王姓航迷提供)

軍方進行整晚海空搜救,目前仍未發現蔣正志上校下落。(國防部提供)

目前國軍除了派出紀德艦與金江艦以及海巡署艦艇等在現場進行搜救，同時也有海鷗與空勤直升機盤旋尋找人機下落，國防部長嚴德發昨天已向立法院請假，今天一早就陪同蔣正志的妻子搭機前往花蓮基地親自坐鎮指揮搜救，由於今天天候狀況相當好，希望能有好消息出現。

空軍司令部今(18)日嚴正駁斥，媒體引用所謂專家的論述與事實不符，強調率爾臆測飛安發生原因，除踐踏專業，並已造成軍心士氣的影響及飛官家屬傷害。

空軍司令部強調，本案是例行性訓練任務，相關機務工作均正常執行，有關失事原因還待專案小組進一步蒐整調查，目前以全力搜救協尋失事人員為重點，期望全體國人一同為飛行官蔣上校集氣，並籲請各界勿妄自臆測，擾亂現有搜救的步調。

(中時新聞網)