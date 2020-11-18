小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(18日）財經重點。

【1】外資買不停 台股奔萬四

17日台積電一開盤就突破500元大關，創506元創新高價，激勵台股跳空大漲228.29點，指數也創13,780點歷史新高，惟大盤短線上漲超過千點及出現竭盡缺口，遭遇強勁賣壓，終場僅小漲41.18點。康和證券總監廖繼弘表示，基於外資對台股買不停等五大利多理由，指數將順利攻萬四。

【2】華為賣榮耀 台廠大利多

華為確定出售旗下手機品牌榮耀，由具國企背景的的深圳市智信新信息技術接手，外傳交易金額逾人民幣（下同）1,000億元。華為與榮耀完全切割，以確保後者能繼續採購美系產品。外資法人預期，在拜登幾乎確定當選美國總統之後，榮耀將絕處逢生，4G及5G手機應可順利出貨，聯發科及大立光有受惠，華為供應鏈的投資氣氛也可望轉多。

【3】外銀看RCEP…亞洲價值鏈不受影響

針對RCEP協議簽署完成，法外貿銀行亞太經濟學家團隊認為，RCEP最終協議在於關鍵的自由化措施，但因已經歷八年談判，預期已重整的亞洲價值鏈不會因而改變，但RCEP能使多元化的新亞洲價值鏈，變得更加容易。

【4】拜登：不會推懲罰性貿易政策

可望在美國總統大選勝出的民主黨候選人拜登，在16日選後首次記者會上表示，美國必須與世界其他民主國家聯手，在全球貿易政策上共同制衡中國。

【5】IMD世界人才報告 我維持第20名

國發會17日公布2020年洛桑管理學院（IMD）世界人才報告，今年前十名多數仍是歐洲國家，台灣名列第20與去年相同，四小龍只贏韓國，不過「對外籍技術人才吸引力」這項指標大幅進步14名，顯示近年人才專法實施成效已經顯現。

(中時新聞網)