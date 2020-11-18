每個人或多或少都聽過金庸武俠小說，但相較於哈利波特、魔戒全球通吃，金庸的小說似乎無法席捲全球，讓一名網友非常好奇背後的原因，此疑問也引發熱議，許多網友認為「翻譯」是大問題，因為中文博大精深，許多東西翻成他國語言就少了精隨，例如「八荒六合唯我獨尊」該怎麼翻？且西方世界不太懂書中的武學概念。

網友在PTT上表示，哈利波特和魔戒都是全球通吃的作品，而金庸的作品很多，也算是雅俗共賞，但卻只在華人圈中流傳，即便是生涯最後一搏的鹿鼎記，頂多是民族主義進化到國族主義，讓他忍不住好奇，為何金庸的小說無法風靡全球？

貼文一出，網友也紛紛猜測原因，「不好翻譯」、「文化的東西太多」、「光是成語跟詩要翻譯，就無法統一」、「招式翻成英文就沒有意境了」、「單純是不懂得宣傳和製造流行」、「單純行銷問題，魔戒跟哈利波特一堆直翻的還不是賣翻」。

綜合網友回應，多數人認為金庸無法紅遍全球是因為「翻譯」的問題，「因為中文要翻譯太難了」、「很難翻出精髓」、「麻煩翻譯一下鴛鴦織就欲雙飛」、「八荒六合唯我獨尊，你翻譯一下」、「降龍十八掌算好翻的，其他啥落英神劍掌，到底是劍還是掌」、「不可能翻的了。所以說外國人不可能有辦法懂中文的美」

另也有網友點出金庸無法席捲全球是因為「中文」太博大精深。字詞有看型、意和聲調的，要怎麼翻？例如《俠客行》那首《俠客行》，從詩詞中變出武學該如何解釋？「東邪西毒南地北丐」的中文帥得亂七八糟，但用其他語言翻瞬間變智障。另名字與招式同樣很難，像是水笙這名字聽起來飄飄然，但卻不知該怎麼翻，帥到不行的武學招式降龍十八掌、獨孤九劍，也通通翻不出其中的精髓。

該網友指出，武學、氣功、飛簷走壁和隔空取物這種概念，在西方不太容易講清楚，因此僅中文圈的人看會覺得好看，翻譯後就差了一點涵義，當然故事仍是很優秀的。

(中時新聞網)