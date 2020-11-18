F-16單座戰機昨晚6時05分在花蓮進行夜間飛行訓練時失聯，當時高度約6000呎有密雲，資深飛官研判，若不是機械故障，就有可能是發生「雲中錯覺」的空間迷向導致；中央氣象局表示，根據昨晚6時的天氣資料，當時花蓮近海有對流雲系發展，對流雲幾乎貼在海面上，恐致天氣不穩、下雨，但無明顯的雷電訊號。

氣象局說，昨天傍晚受偏東風影響，迎風面的東部有對流雲系發展，且對流雲未飄近陸地，而是沿著花蓮近海、貼在海面上，影響就是天氣不穩定、下雨，但根據花蓮當地的觀測，傍晚6時並沒有明顯的雷電訊號，也未發布大雨及強風特報。

氣象局指，台灣一年四季都受東風影響，導致迎風面的東部因地勢關係，易造成水氣堆積，形成對流雲系，秋冬季節又再加上東北季風的因素，使得對流雲系更易發展。

氣象局表示，昨晚F-16單座戰機失聯的時間點，花蓮近海確實有對流雲系發展，但當時6000呎高空是否有密雲，以及是否適合飛行，則要看軍方的觀測資料及飛行相關規定。

(中時新聞網)