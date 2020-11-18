〈Alleycat's〉的〈宮保雞丁Pizza〉，主要餡料有雞肉、乾辣椒、青蔥和花生碎。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉菜單上的「半月形派餅」，其實就是義大利披薩餃卡頌尼Calzone，也是店內人氣招牌選項。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉菜單上的〈4種起司半月形派餅〉，用了羅馬諾羊奶起司、帕瑪森、莫札瑞拉，以及瑞可達等4種起司，味道香濃且富層次。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉窯烤Pizza主打薄脆，網路上不少吃貨以「像餅乾一樣又薄又脆」形容餅皮口感。（圖／姚舜）

除了「台味Pizza」外，〈Alleycat's〉菜單上當然也有傳統義大利口味的Pizza可以選擇。（圖／姚舜）

開在華山文創園區內的〈Alleycat's〉概念店有磚砌窯烤爐，Pizza都是客人現點、廚師現做。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉已成功研發出用氣炸鍋即可輕鬆做好的〈氣炸鍋小披薩〉，不久後即將打進通路上架開賣。（圖／姚舜）

除了Pizza外，〈Alleycat's〉菜單上有不少開胃或下酒美食，圖為表皮酥脆、帶有微辣的〈酥炸墨西哥辣椒〉。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉的〈戰斧豬〉，是選用彰化產的究好豬，經過醃漬、香煎與爐烤工序製作，一份790元。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉的〈窯烤豬肋排〉，是用優質豬的腩排製作，鮮嫩有彈性還能吃到骨汁的甘味，較傳統美式餐廳的好吃。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉的〈莫札瑞拉起司番茄沙拉〉，除用了海鹽和橄欖油外，並用檸檬汁取代巴薩米哥酒醋提味，別有獨特風味。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉的〈雞翅組合〉，以日式和風、 韓式辣醬，以及美式水牛城3種風味雞翅作成拼盤呈現。（圖／姚舜）

〈Alleycat's〉的〈小農食蔬〉非常有「內涵」，所用的蔬食食材超過15種，健康美味、非常受歡迎。（圖／姚舜）

開在台北華山文創園區的〈Alleycat's〉，約略可區隔出3個用餐空間，店裝融合文創與現代藝術風格。（圖／姚舜）

立足市場16年的〈Alleycat's〉，是由李孟萍和她英國籍先生湯姆斯一起創辦。（圖／姚舜）

「黃金臭豆腐比薩」、「總舖師三杯雞比薩」、「麻油赤肉比薩」、「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」 ，還有「燃魂麻辣鍋比薩」，速食連鎖必勝客接連推出「HOT台味」系列的Pizza，在各大社群平台掀起廣泛討論，必勝客的品牌聲浪也隨著「HOT台味」水漲船高。而講到「台味Pizza」，則不能漏了〈Alleycats〉餐廳，因為早在3年前，〈Alleycats〉就是靠著各式「台味Pizza」快速走紅並功發展連鎖，全盛時期全台開出了20家連鎖門市，連台南都有其據點，年營收2億元。

店數多，管理不易、品質難維持，加上為了照顧子女，〈Alleycats〉創辦人李孟萍和她英國籍先生陸續收掉店面，如今僅留下位在台北華山文創園區的概念店，菜單上依舊保留著諸如「宮保雞丁」、「三杯雞」和「窯烤燻鴨」等台味Pizza，且加入了許多美墨與義式菜餚，為搶攻宅食經濟商機，李孟萍更成功研發出了民眾可買回家輕鬆自己DIY的「氣炸鍋披薩」，目前在自家網路販售，未來更計畫搶進不同通路上架，讓民眾在自己家裡就可吃到〈宮保雞丁披薩〉或〈三杯雞披薩〉。

李孟萍原本在在金融業服務，英國老公馬克．湯姆斯則在外語補習班擔任培訓師資的講師，兩人都愛吃愛煮，加上外籍友人想念家鄉味，鼓勵加上慫恿她們開餐廳。受到激勵，夫婦倆就一頭栽進了餐飲業，餐廳取名〈Alleycats〉「巷貓」，是因為馬克從小喜歡在街頭巷尾玩耍，被奶奶形容為「就像一隻巷貓」。那年，是2004年。

最早，〈Alleycats〉只是一家只賣Pizza的店，店裡請了專人打造了一座磚窯，專賣現點現做的窯烤手工披薩，主攻羅馬式薄脆披薩。脆披薩在台灣擁有廣大的愛好者，，〈Alleycats〉的披薩又薄又脆，「像餅乾一樣脆」的形容經口耳相傳，〈Alleycats〉很快在市場打出了知名度，且從一家20坪的小店開始成功發展連鎖。

「以前我們的底醬只有紅醬」，李孟萍說，最早〈Alleycats〉的披薩只用紅醬作底醬，且是馬克用新鮮番茄自製，因為紅醬比較不會搶掉其它食材的味道。至於披薩上的topping與餡料如起司、鯷魚、橄欖、羅勒葉等，則都是進口，希望能維持正統義大利風味。

馬克老家雖在英國，但在台灣生活久了，也愛上台灣各地的美食，3年多前他心血來潮、發揮創意，將台灣味與義大利披薩結合，客人吃過後不只覺得很有創意，也很喜歡，從此台味披薩成了〈Alleycats〉的招牌賣點，排名前3名的台味披薩則是：〈宮保雞丁披薩〉、〈三杯雞披薩〉和〈窯烤燻鴨披薩〉。

位在台北華山文創園區內的〈Alleycats〉是以概念店定位，菜單上除了披薩外，還有不少與特色的菜餚，如用了十多種蔬菜共拌的〈小農食蔬〉、用帶點油脂先用滷汁蒸過使其柔軟入味再窯烤的〈窯烤豬肋排〉，用檸檬汁取代巴薩米哥酒醋提味的〈莫札瑞拉起司番茄沙拉〉，以及由多種口味雞翅組合的〈雞翅組合〉、〈戰斧豬排〉與〈酥炸墨西哥青辣椒〉等，都是值得推介且價位合理的美味。

看好氣炸鍋日益普及，李孟萍3年前開始著手研發〈氣炸鍋披薩〉，一開始並不是很順利，後來逐漸調整麵糰的油、水比例，才慢慢找到正確食譜配方，消費者買回家，只要放入氣炸鍋中，溫度設定在攝氏230度、氣炸7分鐘，就可以在自己家裡享受熱呼呼的披薩了。目前，〈Alleycats〉的氣炸鍋披薩有12種口味，適合在家中當早餐或宵夜，李孟萍說，除持續優化餅皮與口味外，下一步將針對季節與節慶研發出更多不同口味的氣炸鍋披薩，這當中當然會有「台味氣炸鍋披薩」。

(工商 )