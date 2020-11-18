香港前立法會議員朱凱廸（右）、許智峯，因涉臭水事件，今晨遭警方拘捕。（合成圖／摘自朱凱廸、許智峯臉書）

香港前立法會議員朱凱廸、陳志全、許智峯，因先前在會議期間，涉嫌朝主席台潑灑惡臭液體，今（18）日清晨分別遭警方上門拘捕。

朱凱廸臉書指出，今晨6時40分被警察上門拘捕，與立法會國歌法三讀期間臭水事件相關，暫未知往哪間警署。陳志全也PO文表示，「約6:50am被警察上門拘捕，因6月4日立法會臭水事件，現在去北角差館。」

許智峯臉書小編則透露，許智峯今早被警方上門拘捕，指他分別於5月28日及6月4日，於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，以違反權利及特權條例第17C藐視罪及侵害人生罪拘捕。

拘捕許智峯過程中，警方指他行為引起騷亂，使會議中斷或有可能中斷，又指此舉讓立法會主席梁君彥煩躁不安、精神受挫。據知，許智峯現被送往西區警署接受調查。

據《東網》報導，此案涉及今年5月28日上午、6月4日上午及下午，香港立法會會議期間，朝主席台方向潑灑惡臭液體有關，涉違反香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪，以及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。

(中時新聞網)