週二美國新冠危機持續惡化，新一輪經濟封鎖威脅越來越大，零售銷售數據疲弱，原油、美元、金價皆下滑，美股自昨日收盤高點回落；終場美股四大指數跌幅介於-0.21~-0.86%；蘋果-0.76%；美光+0.21%；特斯拉+8.21%；台積電ADR-3.59%；聯電ADR-2.26%。

週二台股在2330台積電開盤跳空大漲突破500元大關的帶動下，指數以大漲171.94點的13,723.77點開出，指數最高上漲228點的13,780.12點後，在預估量暴增下，短線獲利賣壓出籠，指數一路震盪走低，終場加權指數以上漲41.18點的13,593.01點作收，漲幅0.30%，成交量2,364.36億元。三大法人合計買超149.28億元：外資買超150.99億元、投信賣超0.63億元、自營商賣超1.08億元。

台股價漲量微縮，仍有創高機會，短、中、長期均線呈多頭排列，有利指數攻高。KD在11/04出現黃金交叉買訊，週二K、D開口收斂，留意死亡交叉的賣訊是否出現。

本波從11/02上漲以來的上升趨勢線(11/02的12480點11/13的13170點之切線)，目前約在13350點附近與5日線(13380點)是短線下檔強力支撐區，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，短線偏多操作為宜，而若跌破上升趨勢線，則短線恐將拉回整理。

(時報資訊)