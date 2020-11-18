宏達電(2498)透過耕耘VR(虛擬實境)、以及5G智慧機的上市，第三季虧損幅度收歛，達到近10個季度以來最低，隨著VR產業逐步邁向成熟，VR/AR裝置被點名為下一個可與智慧手機匹敵的應用市場，宏達電在VR領域走高端路線，也頻獲國際獎項肯定，最新也獲得國重量級商業雜誌《Fast Company》頒發「Fast Company 創新設計獎」(Fast Company Innovation by Design Awards.)。

宏達電第三季營業收入為15.3億元，季增加14.14%、年減少37.43%，單季營業毛利率從上一季26.5%上升至27%，增加0.5個百分點、也相較去年同期增加4.32個百分點，單季營業淨損為15.8億元，營業利益率為-103.1%，稅後淨損為14.1億元，每股稅後虧損為1.7元。

宏達電VIVE Cosmos系列最新也獲美國重量級商業雜誌《Fast Company》頒發「Fast Company 創新設計獎」( Fast Company Innovation by Design Awards.)。

宏達電過去十幾年間從智慧型手機的研發開始，在硬體設計上一向為國際各大獎項的常勝軍，宏達電總以使用者為出發點，盼帶給使用者絕佳的使用者體驗，當跨足到虛擬實境領域，除了在硬體上持續創造出最佳使用者體驗的產品，宏達電更也在軟體、平台及內容上不斷精進，打造虛擬實境生態圈VIVE Reality，透過虛擬實境增進人與人之間的理解。

工研院就預估，VR/AR裝置為下一個可與智慧手機匹敵的應用市場，去年全球AR/VR產值約105億美元，未來5年複合年增長率將達到57%，今年由於新冠疫情在全球蔓延，AR裝置成功在工廠維修支援、防疫與遠端醫療、遠距互動教學、線上購物旅遊等相關應用發揮驚人效益。

(時報資訊)