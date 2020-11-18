新北市泰山區昨驚傳一名熊貓外送員與公車擦撞，外送員當場遭撞飛現場血跡斑斑，緊急送往輔大醫院，由於傷勢過重，家屬到院後忍痛的放棄急救。對於，又有一名外送員於外送途中喪命，有位自稱也是foodPanda的外送員在臉書匿名直指，「（你們）全部都是間接害外送（員）出事的凶手，外送員賭上生命送的餐點，您吃得安心嗎？」

據了解，當時這名20歲的傅姓外送員與公車行駛在泰山區明志路上，同樣都是往五股的方向，公車正準備要停靠時，傅姓外送員疑似趕時間而鑽車縫，與公車司機發生碰撞，整個人當場重摔，警消到場時已失去呼吸心跳，並緊急送往輔大醫院急救，晚間家屬趕赴醫院，醫生透露情況相當不樂觀，家屬只好忍痛放棄。

又傳一熊貓外送員命喪，同行於臉書社團發文，意外掀起熱烈討論。（圖／翻攝自靠北熊貓2.0）

又一外送員在途中不幸喪命，一名自稱也是foodPanda的外送員於臉書社團《靠北熊貓2.0》匿名表示，看到傅姓外送員喪命新聞有感而發。貼文中指出，「根據我本身跑過幾次熊貓外送五股區的感想，10張單有7張遠單，五股人大部分都喜歡叫泰山的店家，明志路一段，送到五股水錐X路，基本上就3公里多了，送到成泰路三段還是凌雲路差不多五公里起跳。」他強調，若是不飆車，2小時大概送5單差不多，在五股跑正職熊貓的普遍飆車，才能均3。

隨後，他指出「五股是新北最可怕的外送區之一」，因為距離越長，外送就會飆的越快，意外就這樣發生了。最後他更直指「你們這些專叫超過四公里五公里遠單的客人，全部都是間接害外送出事的兇手，外送員賭上生命送的餐點，您吃的安心嗎？」

文章曝光後，不少網友不認同他的觀點，反而留言抨擊「勸原PO回媽媽的懷抱，外送這行太危險了」、「這是什麼邏輯？ 所以跑南北貨卡車出事，要靠夭為什麼要送這麼遠? 為什麼不在巷口就好？」、「基本上客人點還要想到距離？ 那乾脆收一收好了 不要自己要接出事再來怪人」、「客人點的餐很遠不見得每次都是他們的問題，而是熊貓App只顯示遠的店家給客人選擇」。

(中時新聞網)