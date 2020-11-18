全台今天到周五白天都是晴朗穩定，早晚涼白天暖溫差大，高溫來到30、31度，周五晚上到周六將有一波東北風增強，大台北和東半部局部飄有涼意，周日回溫、下周一及周二又有一波較強東北風及冷空氣南下，氣象局表示，台北低溫將來到20度，降溫達10度左右。

氣象主播賴忠瑋在臉書表示，周五晚上到周六東北風增強，帶來一些冷空氣，這波東北風冷空氣不算特別強，主要影響大台北地區和東半部，雲量增加，有局部飄雨或小雨，白天高溫也因日照減少而略降溫，轉成有點涼意的天氣。桃園以南則不太受到影響，持續晴朗穩定溫差大。

賴忠瑋說，這波冷空氣持續時間只有周五下半天及周六，周日冷空氣就會減弱，溫度短暫回檔。下周一、周二則會再有一波東北風及冷空氣南下，大台北和東半部再轉雨，北台灣氣溫下降轉濕涼。

氣象局表示，周五到下周二東北風影響，北部高溫下降4、5度，約24、25度，其中下周一、二是相對最冷的時候，台北低溫來到20度，中南部影響較小。

(中時新聞網)