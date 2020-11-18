19歲女大生因機車車禍緊急送醫，2小時後呈現昏迷狀態，經檢查後發現腦部有大量血塊，必須執行開顱手術進行搶救，術後移除血塊並放置顱內壓監測器掌握各項指數，所幸意識逐漸恢復，後續持續檢查、治療，以避免腦部受到更多的損傷。

人腦是人體中最複雜的器官，頭顱像是封閉的密室，一旦腦部因為外力引起的創傷、或因腦瘤、中風、腦部開刀後等因素，顱內壓力的平衡機制會受到破壞，導致腦壓升高，進而造成腦組織缺血及水腫，對大腦產生不可逆的長期性損害。

馬偕紀念醫院神經外科主任陳旭照醫師表示，腦外傷病患初期症狀經臨床判斷如無立即開顱手術必要時，會有部分病患經顱骨穿洞置入顱內壓監測器，透過顱內壓的變化，判斷腦部損傷程度是否須進行手術，可減少不必要的手術發生；腦瘤手術後置入顱內壓監測器，及也能在術後透過密切的生理數據掌握術後恢復狀況。

陳旭照醫師指出，臨床上遇到腦外傷病患且昏迷指數GCS較低的病人，病情變化較大，就會建議置放顱內壓監測器。(圖/陳旭照醫師、ＮＯＷ健康提供）

目前顱內監測方式大致可分為腦室外引流管（同時引流腦水及監測腦壓）、或是直接於顱內放入具有壓力監測晶片的導管，前者為健保給付，缺點是不一定每個病患都需要引流腦水，通常顱內壓高的病人腦室較小，操作的困難度也提高，且當導管阻塞或腦室坍塌時，便無法監測腦壓。然而後者雖需病患自費，但能即時監控顱內壓力變化，並可視病情、手術方式，選擇腦室內、硬腦膜下腔、甚至腦實質內等適合放置位置，進行精確監測。

陳旭照醫師指出，臨床上遇到腦外傷病患且昏迷指數GCS較低（小於等於8分）的病人，病情變化較大，就會建議置放顱內壓監測器，其他如腦溢血、腦腫瘤、腦梗塞等，也會根據病情的輕重，或病患年紀、疾病史、用藥史，決定是否置放顱內壓監測器進行監測。

隨著醫療科技的進步，目前新型設計的監測器不僅能監測腦壓，還加入監測腦溫、氧分壓、以及同時引流的功能，甚至也針對小兒有特殊管徑的設計，大幅提升了不同腦傷病患術後的照護。另外，新型監測器能將監測數值與床邊監視器的多種生理參數整合、紀錄，大大提升的數據的方便性與應用性。

陳旭照醫師強調，頭部重症常引起腦壓上升，造成體內血液擠不進腦內，腦組織很快會因缺血而受損死亡。顱內壓監測器雖然不是唯一的指標工具，但卻是最方便的測量選擇，唯有精確監測提早發現異常，才能避免腦部產生無法挽救的傷害。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)