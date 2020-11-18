國民黨面臨黨內路線分歧、人才斷層、財源不濟與重返執政瓶頸等多項難關，國民黨桃園市觀音區黨部主委楊逢時痛訴，2016年國民黨失去政權後，黨產遭清算，國民黨各地方黨部處境每況愈下；桃園市黨部為節省開支，在現任議長兼市黨部主委邱奕勝的領導下，13區黨部都做了人事精簡，如今觀音區黨部更慘到「寄居」民間保全公司一角，對映牆上斑駁的黨徽與褪色的招牌，萬般淒涼。

楊逢時接受香港媒體《中評社》專訪表示，國民黨為撙節開銷，在邱奕勝的帶領下，13區黨部都做了人事精簡，包括將辦公空間合併甚至一位黨工兼好幾個區來用。觀音區黨部也在10月配合黨中央政策，將舊大樓繳回，搬遷「寄居」到一間保全公司底下。

楊逢時指出，桃園觀音向來就是綠營鐵票倉，國民黨在此經營本來就很辛苦，歷史上只有2008年總統大選時馬英九得票超越民進黨，其餘都是民進黨大勝，本區可謂「綠到出汁」。楊坦言，國民黨在這裡沒有民代，不能像平鎮區黨部還能跟立委呂玉玲服務處合併，觀音區過去還有廖正井立委、吳宗憲議員，但廖2016年敗選，吳也在2016年改掛民進黨，區域經營舉步維艱。楊補充，2020年原寄望吳志揚收復沿海卻又敗選，最後只好與20全黨代表徐永興商議，借用其保全公司一處空間安身。

目前觀音區黨部就在「晶禾保全股份有限公司」底下，乍看還會以為是國民黨兼營保全事業。該建築不僅破舊，高掛牆面的黨徽更是斑駁不堪，配上褪色的「中國國民黨觀音區黨部–桃園市觀音區民眾服務社」招牌，景象頗為蒼涼。楊逢時感嘆，國民黨如今窮到只剩下黨徽，民進黨立委還提案逼國民黨改黨徽，「天理何在？」

(中時新聞網)