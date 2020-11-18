龍潭大北坑休閒園區近期打造觀景平台，地點選在葉家茶園旁的制高點，遊客可趁春天清晨、傍晚前來觀賞雲海。（黃婉婷攝）

想看雲海不必跑到復興區！龍潭大北坑休閒農業區近期打造觀景平台，地點選在葉家茶園旁的制高點，整體工程目前已施作完畢，預計12月底正式啟用。市府農業局休閒農業科長林坤德建議，遊客可趁春天的傍晚時分上山，日落時形成的雲海五彩斑斕，相當壯觀。

大北坑休閒農業區佔地287公頃，地形多屬丘陵地，海拔約在300至400公尺之間，晨昏常有薄霧籠罩，茶樹因濕氣滋潤孕育出醇厚好茶，為台灣古老的產茶區之一。同時，它也是深具濃厚人文歷史的客家茶鄉，翠綠綿延的茶山美景搭配藝術磚牆，向來是遊客出遊的熱門選擇。

大北坑農村發展協會總幹事江增平指出，每年春季時，地表蒸散的水氣隨著氣流上升，遇冷凝結成雲，層層雲團堆疊在山谷，形成壯闊雲海，從休區制高點向下眺望，雲霧波起峰湧，美景令人陶醉，卻鮮少有遊客知曉。

為讓旅客有絕佳的觀賞空間，社區攜手農委會水保局、農業局之力，於休區葉家茶園旁興建可乘載58人的觀景平台，企圖打造低海拔迎曙光勝地，目前工程已進入驗收階段，預計12月底能正式啟用。

林坤德說，雖然該處海拔僅有360公尺，但由於地理條件、環境允許，仍有機會見到雲海景致，建議遊客可在春天的傍晚到訪，同時觀賞雲海及夕陽，可謂一舉兩得。

(中時 )