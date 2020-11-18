新冠疫苗過去2周接連傳出好消息，航運、觀光類股尤其受激勵，但微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)預言，疫情後商務旅行仍將減少50%以上，未來企業會為商務旅行設立「非常高的門檻」，也會有更多工具幫助人們總能找到在家工作的方法。

比爾蓋茲說：「既然在家遠端工作已經被證明是更可行的，我的預測是超過50%商務旅行和超過30%辦公室時間會消失。有些公司會設立非常高的門檻，有些公司可能再減少面對面會議的嘗試會更加極端。疫情後也許我們還是偶爾會去辦公室，或有些商務旅行，但絕對比疫情流行前少得多。」

他表示自己已經因為疫情不做商務旅行，投入病毒與疫苗研究的名下基金每年與各製藥公司高層例行會議，都改成線上虛擬會議，今年已開過5次會，而這些會議以往都是所有人到紐約碰面。

今年可謂航空業史上最慘，IATA(International Air Transport Association，國際航空運輸協會)曾預估航空業全年損失可能超過840億美元(約2.44兆臺幣)，明年客運量相較今年雖可望反彈55%至60%，但較去年疫情爆發前仍是減少3成左右。全球已有超過40家航空公司因疫情倒閉，倖存業者以裁員、改經營空廚或不出境飛行體驗、轉攻貨運因應，韓國最大2家航空業者大韓航空、韓亞航空上周啟動由前者提出的收購案。

(中時新聞網)