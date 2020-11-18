位於龍潭的中興路因電纜下地工程，居民自去年4月開始飽受施工巨響所苦，路面回填情況也讓駕駛頻搖頭，甚至譏稱為「越野賽道」。不過，工程第一階段即將完畢，中正路至成功路已陸續拔桿、刨舖，平整柏油讓不少用路人深感欣慰，直言等待終能換來好結果。

中興路為連結龍潭、大溪的主要幹道，尖峰時段車流眾多，近年來因汙水、自來水下水道埋管工程，車道長時間被佔用，去年公路總局復興工務段開始進行電纜地下化工程，中央分隔島施作完成後，便分兩階段施做電纜線埋設工程。

近期，電纜下地工程第一階段「中正路至成功路」即將完工，長約1公里的坎坷路面漸漸回春，有駕駛日前行經中正路至大昌路段時，發現原先凹凸不平的路面，被鋪上一層厚厚柏油，開起來順心許多，笑稱再也不必害怕避震器被「操壞」，一次享有安全路面及乾淨天際線。

市府養護工程處道路挖掘科長邱建豪指出，該路段預計在11月底完成拔桿，目前台灣電力公司正在進行電線改接作業，將原先垂掛在天空的纜線逐一下地；同時也祭出「施工監控」系統，出動路巡人員、錄影機稽查施工品質，確保路面平整度不受影響。

邱建豪指出，第二階段「成功路至國道3號」已於10月進場施作，預計明年10月完成拔桿，由於此路段正在進行挖掘工程，聲響較為巨大，已要求廠商加強噪音管控，盡可能於夜間12時前完成，不打擾住戶夜間安眠。

(中時 )