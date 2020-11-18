營養師指出，蚵仔煎不僅油膩、熱量高、GI值高，膽固醇、鈉含量也高，是個不甚健康的食品。（達志影像/shutterstock)

台灣夜市小吃多，是民眾外食的主要來源之一，但外賣小吃要快速擄獲民眾的味蕾，料理比一般油膩且味道重，為增添濃稠滑嫰口感，食物還特別愛芶芡，營養師指出，勾芡後的食品熱量特別高，容易引起肥胖，也可能引起慢性病發作，有5大勾芡小吃應當淺嚐即止。

營養師Ivy在臉書發文表示，勾芡所使用的太白粉（俗稱樹薯粉）是澱粉類食物，食物經過勾會變濃稠，加速胃部消化吸收，是一般白米的3倍之多，屬於高升糖指數食品。高升糖食物下肚後，血糖會快速上升再下降，對糖尿病患是一大負擔。此外，勾芡過的食物熱量爆表，吃的人常因缺乏戒心而過食發胖，她提醒，大腸蚵仔麵線、蚵仔煎、羹麵類、酸辣湯、燒仙草一定要慎食。

大腸（蚵仔）麵線

大腸麵線食材含有麵線、大腸或蚵仔，有的甚至會加入丸子，雖然好吃，營養卻極度不均衡，不只澱粉高、又缺乏蔬菜，而大腸或是蚵仔都是高膽固醇食物，丸子也屬於高油脂食品，再加上勾芡過，熱量、油脂爆表。

羹麵類：魷魚羹麵、花枝羹麵、土魠魚羹麵等羹類食品

此類食物內含物主要是麵條，再加上一些海鮮類以及太白粉勾芡，再加入鹽巴、味精等調味品製成，不只熱量高，含鈉量也極高。

酸辣湯

酸辣湯有紅蘿蔔、黑木耳、雞蛋、豆腐、筍片等食材，再加入太白粉勾芡、以及黑醋、白醋、胡椒粉、鹽巴等調味品製成，雖然含有不少的蔬菜以及蛋白質食物，但是經過勾芡熱量高，同時放入過多調味品，使成品又酸又辣，腸胃不佳者不適合食用，高血壓、腎臟病患也不宜食用過多。

蚵仔煎

蚵仔煎製作過程是麵糊加上蚵仔、雞蛋、小白菜油煎，最後再淋上厚厚一層醬汁所製成。麵糊是由水、太白粉、地瓜粉做成的粉漿水，屬於高熱量易吸油之澱粉類食材，油煎過程若加入太多油，這些粉漿將會變得非常油膩。醬汁則是由番茄醬、醬油膏、甜辣醬混搭，最後再加入太白粉勾芡製成。整個蚵仔煎不僅油膩、熱量高、GI值高，膽固醇、鈉含量也高，是個不甚健康的食品，不僅慢性病者要少吃，一般人也是少吃為妙。

燒仙草

燒仙草是冬天受歡迎的甜食之一，熱呼呼、濃濃稠稠的燒仙草液，搭配香甜可口的內容物，可能有：湯圓、花生、紅豆、粉圓、松子、芋圓等…，再淋上一顆奶油球，實在是暖心又暖胃，不過燒仙草液通常很甜，再經過勾芡，熱量不低，加上內容物大多屬於澱粉類食品，糖分也高，喝完一碗血糖會迅速飆升，糖尿病患必須盡量少吃，民眾必須酌量食用。

(中時新聞網)