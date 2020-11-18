空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校，昨（17）日傍晚駕駛1架F-16單座戰機，進行夜間飛行訓練任務時，起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，至今仍下落不明，目前全力搜救中。消息傳出後，政界也紛紛祈禱，幫蔣正志集氣，也盼能有好消息。

總統蔡英文要求國防部，務必全力搜救蔣正志上校，空軍已成立應變中心，連同海巡和空勤總隊在內，協力展開救援當中，強調「夜間的搜救任務相當艱難，我們不會放棄任何機會」。行政院長蘇貞昌也指示相關單位，全力配合搜救。

國民黨主席江啟臣表示，我們一起共同為飛行員祈願，期盼儘速傳回平安好消息！此刻，我們的心都凝聚在一起，幫飛行軍官集氣，也幫搜救人員加油！

國民黨立委蔣萬安也為F16飛官祈禱，希望國軍弟兄一切平安。葉毓蘭則說，「拜託蔣上校一定要平安！飛官們都是我們中華民國國軍的無價之寶」。立委林為洲也集氣，希望搜救順利、人員平安，「今年太多憾事不要再多一件」。

民進黨立委何志偉也號召大家一起祈求飛行員平安，「軍事裝備再買就有了，飛行員才是我們最珍貴的戰力啊！」許智傑、王定宇也紛紛祈禱、集氣，希望一切平安。

(中時新聞網)