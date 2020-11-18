藝人六月疑似兒子Star嚴重過敏將貓咪棄養，被網友砲轟是最壞身教，對此老公李易則是幫愛妻頻頻緩頰，可以說是護妻心切，不過近來六月參加友人喜宴時，不僅被發現和李易是一前一後抵達，甚還脫口而出「乾脆離婚算了」的話，讓外界質疑兩人婚姻是否再次亮起紅燈。

根據《鏡週刊》報導，六月疑似棄貓一事心情大受影響，在喜宴現場更是頻拉友人抱怨，沒想到過程中竟脫口而出想跟李易離婚，由於語氣聽起來相當堅定，讓在場友人全傻了眼，推測是否因為近來爆發的棄貓疑雲，讓夫妻間爆發不少口角衝突，才讓六月再次動了想要離婚的念頭。

不過這並非兩人第一次鬧婚變，像是婚前李易沒有存款概念，都是賺多少花多少，結婚前財產更僅剩350元，未料婚後一樣都沒有改變，也讓六月在節目抱怨李易花錢如流水，像是家裡僅三十幾坪大，竟放了三百多雙球鞋，此外兩人為了小孩教育問題，甚至吵到險些三度離婚。

由於生活方式迥異，導致夫妻倆價值觀差異甚大，因此六月開始學著跟李易溝通，讓他知道家中經濟重擔都是自己在扛，希望他能改變一下生活方式，擔起一家之主的重擔。

(中時新聞網)