新冠肺炎確診數激增、新一輪經濟封鎖的威脅不斷升高，以及零售數據乏力，削弱了疫苗突破性發展帶來的狂熱情緒，周二美股收黑，失守前一日創下的歷史高點。

美國生技藥廠莫德納（Moderna）宣布其新冠候選疫苗的防護力高達94.5%，受此激勵，美股道瓊指數與標普500指數周一創下歷史收盤新高。

惟最近美國的新冠狀病毒確診數激增，越來越多州與城市實施新的限制措施以遏阻疫情失控傳播，而擴大封鎖使經濟復甦前景蒙上陰影。

NovaPoint投資長Joseph Sroka表示，這將是疫苗對上病毒的拉鋸戰，來來回回、反反覆覆直到我們到達疫苗正式問世的那一刻。

美國最新公布的零售銷售報告顯示，隨著年底節日購物旺季到來，在華府遲遲未能推出新一輪紓困與振興方案下，美國的消費者支出已見放緩。

E-Trade交易與投資產品常董Chris Larkin表示，市場喘口氣很自然，略為令人失望的零售銷售數字只是觸發了漲多回吐。在沒有振興支票到來的情況下，短期內這個部分會有一些不確定性。

周一收盤，道瓊工業指數跌167.09點或0.56%，為29,783.35點。標普500指數跌17.38點或0.48%，為3,609.53點。那斯達克指數跌24.79點或0.21%，為11,899.34點。

特斯拉股價飆升8.21%，使那斯達克指數跌幅受限。標普道瓊指數公司宣布特斯拉將於12月21日納入標普500指數。

小型股表現優於大盤，羅素2000指數創下歷史收盤新高。

標普500指數11大類股中，僅能源股與地產股收高，分別小漲0.50%與0.12%。公用事業股跌2.01%，醫療保健股跌0.73%，表現最差。

零售巨頭沃爾瑪與居家裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot Inc）上季業績意外強勁，惟股價仍分別收跌2.17%與2.68%。

連鎖店科爾百貨（Kohl's）飆升11.5%，該公司上季意外獲利，並看好這個年底旺季利潤可期。Target百貣與勞氏（Lowe's）將於周三盤前公布財報。

亞馬遜在美國推出線上藥局，受此打擊藥品零售商沃爾格林（Walgreens Boots Alliance）與CVS Health Corp分別下挫9.6%與8.6%。

(時報資訊)