無塵室廠漢唐(2404)受惠台灣半導體廠積極擴產，公司接單暢旺，目前已簽約未認列在手訂單金額達430億元，超過1年的營業額。漢唐預期，明年台灣市場仍將持續活絡，海外市場也可能略有起色，明年整體營收仍可望維持一定水準。

除了今明年營運展望持續樂觀之外，漢唐也將隨著大客戶台積電前往美國設立子公司，目前開始尋找當地合作廠商，該子公司預計第一年就可以獲利。

漢唐表示，2020年海外市場衰退，營收佔比降到10%以下，因台灣市場非常活絡，所以整體營收仍有大幅的成長。

受惠台灣市場活絡，漢唐今年前10月營收達316.12億元，年增67.65%，並超越去年整年度營收之239.2億元。今年營收將再創新高。

漢唐目前已簽約未認列在手訂單金額達430億元，其中，今年新接合約金額達165億元，預計年底達200億元，訂單可看到明年，部分訂單已達後年。

展望明年，漢唐預期，台灣市場依舊活絡，海外市場隨著貿易戰影響淡化，海外客戶將恢復建廠動能，明年營收仍可保持一定水準。

漢唐今年在台灣客戶建廠帶動下，前三季每股純益達16.52元，已賺贏去年全年的14.77元；今年獲利亦將再創新高。

(時報資訊)