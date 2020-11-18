行政院食安會報自去年6月召開後，停開一年多，到本月16日行政院長蘇貞昌終於又主持召開食安會報，強調一定會根據蔡英文總統「食安五環」政策：「從源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督」，一條龍管理為國人安全健康嚴格把關，要各界放心。不過國民黨前立委孫大千一早臉書發文，詢問究竟是「食安五環」，還是「食安五騙」呢？

他說，第一，源頭控管：到目前為止，行政院根本沒有一套讓人民相信安心的源頭控管制度。

第二，生產管理：豬肉的加工食品五花八門，廠商眾多，要如何進行生產管理？

第三，加強查驗：政府人力及預算有限，如果僅僅是採用抽查的方式，真的可以杜絕黑心廠商嗎？

第四，加重罰則：道高一尺，魔高一丈，如果抓不到，有罰則又有什麼用？

第五，全民監督：資訊完全既不公開，也不透明，全民要怎麼監督？

結果，只有「一張嘴」，哪來的「一條龍」？民眾要怎麼放心呢？

(中時 )