飛官蔣正志昨晚駕駛F-16從花蓮空軍基地起飛後失聯，海巡、海軍漏夜搜救，但到今天都無所獲。（羅亦晽翻攝）

軍方對搜救進展不願多說，僅表示目前以全力搜救人員為首要，國防部長嚴德發今親赴花蓮督導搜救工作。（羅亦晽翻攝）

軍方對搜救進展不願多說，僅表示目前以全力搜救人員為首要。（羅亦晽翻攝）

空軍上校蔣正志駕駛F-16戰機昨晚在花蓮外海失聯後，迄今已超過12小時，救援任務持續進行，軍方對搜救進展不願多說，僅表示目前以全力搜救人員為首要，國防部長嚴德發今親赴花蓮督導搜救工作，海軍及海巡目前共計出動12搜艦艇。

蔣正志駕駛F-16單座機執行夜航訓練，昨晚6時5分自花蓮空軍基地起飛，6時7分雷達光點消失位置位於花蓮空軍基地東北方9浬處，高度超過6千英呎。

軍方、海巡昨晚7時許隨即趕抵目標區搜救，投擲照明彈，協助搜索空域照明，漏夜搜救未果，今再出動十多艘艦艇，包括海軍新江艦、馬公艦、鄱江艦等，北從崇德，南到水璉外海，分成8區塊搜尋，現場海象4到5，陣風7級，救浪1到2公尺。

黑鷹直升機今日清晨5時50分，也從花蓮基地起飛，投入搜救，今天花蓮天氣晴朗，眾人都盼傳回好消息，飛官能夠平安獲救，不過到目前為止，海空搜尋都沒有發現。

據國搜中心資料，截至7時累計出動兵力，包括國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇8艘。

(中時 )