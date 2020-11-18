7天達標 新冠肺炎疫苗受試者平台登錄逾2萬人 09:252020/11/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國備受矚目的3支新冠肺炎疫苗，最快年底進入二期臨床試驗。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內3支新冠肺炎候選疫苗最快年底進入二期臨床試驗，政府首度出面為業者成立受試者招募平台。平台上線僅7天，截至今天上午8時，登記人數已突破2萬人目標。 國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發如火如荼，各家疫苗廠二期臨床試驗預計收案3500人以上，為避免受試者招募不易而使臨床試驗推遲，中央流行疫情指揮中心11日成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，協助疫苗業者加速收案。 這項線上招募預計在11月30日前募集2萬名以上有意願的受試者，人數無上限。 (中央社) #新冠肺炎疫苗 #疫苗 #臨床試驗 #受試者平台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7天達標 新冠肺炎疫苗受試者平台登錄逾2萬人 09:252020/11/18 生活 雙11報捷 金可Q4營收獲利將攀峰 04:102020/11/18 證券．權證 台積電飆上506元 台股創新高 04:102020/11/18 財經焦點 《美股》亞馬遜Amazon Pharmacy上線 藥局業股價崩跌 11:252020/11/18 財經 看衰疫情 日本巨頭軟銀曝今年已售產套現2.3兆 09:192020/11/18 財經 百家連鎖品牌聚台中 盛況空前 04:102020/11/18 財經要聞 Home Run Taiwan回響熱烈 臉書粉絲破30萬 04:102020/11/18 財經焦點 莊人祥：台灣2021年中前施打 不會押寶單一疫苗廠牌 04:102020/11/18 財經要聞 《金融》國銀對中小企新增放款 前3季超標逾倍 07:452020/11/18 財經 新冠疫苗 台灣最快明年中開打 04:102020/11/18 社會新聞 生活熱門新聞 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 台中捷運怎麼玩？沿線景點曝光 網一看哭了 - 生活 台灣為何不流行「1.5衛」格局？內行人揭背後真相 - 生活 F-16遇雲中錯覺迷向？氣象局曝當時天氣一狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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