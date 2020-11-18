近年來環保意識抬頭，即便是外出吃飯，不少人也會帶上自己的環保筷，在家中也多以家用筷子吃飯，較少使用免洗筷。這樣的習慣不僅有利環保，也有助於自己把關相關清潔衛生。

挑選筷子時，應多加留意細節以及是否容易清潔。(圖/今健康提供)

不過筷子造型、樣式琳瑯滿目，民眾應多加留意細節以及衛生清潔，以避免無意間吃下了大量的細菌甚至是致癌物，埋下健康風險的疑慮。

常見筷子４大地雷 別把細菌、致癌物吃下肚

譚敦慈護理師表示，筷子可說是東方人最常見的飲食工具，和健康關係相當密切，民眾在關心食物清潔之外也應留意餐具衛生，以免禍從口入。其中筷子最常見藏匿健康問題的包括有凹槽的筷子、色彩繽紛的筷子、竹筷、木筷，以及大家常見「像塑膠筷的筷子」。

不少筷子為了止滑、更好夾食物，前端會有圍一圈的凹槽，這樣的筷子雖然方便夾物，但卻也相當容易藏匿細菌。建議民眾清洗時應確實清洗凹槽部位，以免將細菌一同吃下肚。

色彩繽紛的筷子則可能有微量重金屬的疑慮，一般而言色彩繽紛的物品彩繪定色會有重金屬，在剛製作好的時候風險較低，用久了就容易釋出，且用聞的聞不出來，長期使用可能累積健康風險。建議應盡量避免，以無彩繪筷子為佳。

平常民眾所使用材質似塑膠筷的筷子，其多為美耐皿筷，不會有塑化劑的問題，但卻可能有三聚氰胺的疑慮，三聚氰胺則容易造成泌尿系統結石。因此除了在購買時應留意相關合格認證，在飲食上使用時也應盡量避免接觸熱湯等高溫食物，以避免釋出的可能。

竹筷、木筷這種較帶有古色古香的筷子，因質料的關係較容易吸水，加上台灣氣候悶熱潮濕，相當容易生長黴菌，黴菌則帶有黃麴毒素，長期吃下來恐有致癌的風險，例如肝癌。因此譚敦慈護理師強烈建議，竹筷、木筷應特別注意以有上防水漆的為佳，如此可減少筷子吸收水分，增加黴菌增長的可能性。而若筷子已經起毛邊、有霉味、甚至是看到霉斑了就應盡早替換。

綜合上述來說，譚敦慈護理師建議，在挑選筷子的時候建議多以不鏽鋼筷為佳，並且盡量避免色彩繽紛、有凹槽或紋路的筷子，如此一來更有利避免健康疑慮。同理，其他碗盤等餐具也是如此。

常見的筷子四大地雷。(圖/今健康提供)

你也是這樣清潔收納筷子嗎?快改變這些致病壞習慣。(圖/今健康提供)

正確清洗筷子，避免吃下細菌、致癌物

譚敦慈護理師也呼籲，除了挑選筷子以外，也要注意不論是使用哪一種的筷子都要確實清潔，並且也要留意收納的方式。護理師指出，在清潔方式上最常見的問題包括了放太久才洗、筷子整把一起洗、通風不良、筷槽無定期更換等４大問題。

許多民眾清洗家中碗筷時，筷子會整把一起戳洗，這樣的作法不僅容易洗不乾淨、留下油汙，更有可能磨損筷子，使得筷子本體出現細微的裂縫、磨痕，這些細微的凹槽就有可能成為藏匿細菌的隱形死角。建議民眾在清洗筷子時，應一支一支輪流清洗。

不少民眾在吃完飯之後往往會先泡水晚點在洗，這樣的行為長時間可能大量增長細菌，又在沒確實洗淨的情況下，下一餐就有可能吃下滿滿的細菌。建議民眾在吃完飯後應盡早清洗。

洗完碗筷之後常見民眾直接收納，讓筷子在筷槽等收納容器中自行風乾。譚敦慈護理師提醒，應注意收納容器的通風，避免筷子長時間處在陰涼潮濕的環境，導致風乾時間拉長孳生細菌或黴菌。

除了收納應確保通風，也要留意筷槽等收納容器的清潔，此處屬於容易積水的地方，且台灣氣候潮濕，非常容易有發霉的情況，如前述所提到，若以沾染黴菌的筷子飲食，容易吃下致癌物黃麴毒素。建議民眾筷槽應以隨時能觀察到內部的容器為主，並筷子不要放太多，以利時時觀察，若發現內部發霉應立即確實清洗或更換。

筷子是每天都要使用的食器，避免病從口入，應該做好正確清潔及收存。(圖/今健康提供)

最後譚敦慈護理師分享，每個家庭都會有不同的工作分配，在她家中碗筷是各自負責個人使用的餐具，如此做法不僅天經地義，也能夠降低其中一人的負擔，各自清洗也因數量較少也較不會有失去耐心的情況，更能確實清洗餐具，讓家中的飲食健康更有保障。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)