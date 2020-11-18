受到全球高度關注、堪稱為世紀之戰的2020美國總統大選甫落幕，最終選舉結果幾家歡樂幾家愁，各界熱烈討論方興未艾，備受爭議的現任美國總統唐納･川普（Donald John Trump）雖然未能贏得這次選舉，由他創下多項「史上之最」歷任總統先例，至今仍為眾人津津樂道，包括：美國史上首位當選時最年長、最富有且過去不曾擔任公職或是軍職，甚至是結婚次數最多的總統……；適逢聖誕節前夕，當選者與落選者想必是兩樣情，本周小花平台以此熱門話題切入，帶領讀者一探包括川普在內的富豪們成功致富的秘訣，以及在面對危機或是挑戰時所需的智慧和勇氣，同時也提醒，正值歲末年終之際，不要忘了拿出保單重新檢視、除舊布新一番，適時調整個人保險理財規劃。

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川普：相信自己，這是唯一可以戰勝逆境、實現夢想的「金鑰匙」

截至本文撰寫之時，美國總統大選雖然已經落幕，由民主黨候選人拜登勝出，作為敗選一方的川普卻不打算承認敗選，可能窮盡一切資源啟動選舉官司戰，不按牌理出牌、不輕言認輸，再次展現其「狂人」性格。

從政治「素人」到「狂人」總統，川普的驚人之語、驚奇之旅，都為全球政經局勢帶來巨幅改變；尤其川普不願意妥協的個性，在面對恐懼、必須承擔風險時，他寧願選擇相信自己，並認為這是唯一可以戰勝逆境、實現夢想的「金鑰匙」。

說到川普人格與個性的養成，與他的成長經歷不無關係，你可能很難想像，美國首位億萬富豪總統川普曾經在90年代受到全球經濟不景氣的拖累，向全球100餘家銀行借款、總共欠下高達新台幣3,000億元的債務。

面對龐大的債務壓力，川普展現過於常人的危機處理能力，力求能在短時間內解決資金燃眉之急；據媒體報導，當時川普付諸實際行動向所有的債權人面對面解釋他的還款計畫「即便走在寒風刺骨的冬天雨夜中10餘個小時也不以為苦……」，緊接著他並抓住全球經濟回溫最佳時機，著手開發「川普廣場」，單是這個建議已讓他的負債全數歸零、財富也逆轉勝，一躍站上世界富豪之列。

看了川普成功創業致富的故事後，小花平台保險顧問再舉出華人首富馬雲與他的阿里巴巴，兩相對照之下，有一個絕對的共同點，就是面臨逆境絕不言輸且能愈挫愈勇，如此一來，從「負翁」變「富翁」，也能財富「逆轉勝」，讓一切變為可能

(中時新聞網)