台南北區公園路郵局外的郵筒，昨晚間被民眾發現插上電鍋「露天燉藥」，有民眾將奇景拍下PO上網，引發熱烈討論。不過，事後郵局警方介入協調，找到物主張姓男子，而他竟辯稱因為下體疼痛才要借電煮湯，又表示這插座本就供民眾使用，員警不斷地勸說「這是電動車專用的電源」，他才抱著電鍋離去。

據《自由時報》報導，這名張姓男子從事回收業，是派出所的常客。昨（17）日晚間無意間發現郵筒下方有一插座可使用，便返家抱電鍋燉藥。張男隨即電鍋就擺放在路邊的電便箱上，郵局人員見狀即刻通報警方處理，張男對此不以為意稱「既然提供充電，為何不能插電鍋？一旁也無任何警語。」

警方及郵局相關人員告知張男，郵筒下方的插座是要給充電腳踏車、電動機車使用，此時，張男又辯解「要不是我下體疼痛，也不會需要燉中藥。」在警方不斷地勸說下，他才抱著電鍋悻悻然地離去。對此，郵局人員表示，雖然插座是供給民眾使用，後續將會詢問總務科是否涉嫌竊電；警方指出，若郵局提告，他們就會以竊盜案受理。

事實上，張男昨晚在路邊以電鍋燉藥畫面，引發民眾側目，有人將其畫面PO上《台南爆料公社》，並寫下「低碳台南」，網友看了後紛紛笑道「真的什麼貪都有」、「好奇 是煮飯 還是 燉煮什麼？」、「原來郵箱有插座，我第一次知道!!!」、「可以賣茶葉蛋」；其中也有不網友本不知郵筒下的插座用途，也意外地讓大家長知識。

(中時新聞網)