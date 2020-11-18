花蓮F-16戰機失事 海空漏夜搜救 最新搜救畫面曝光（影／海巡署提供）

F-16戰機17日晚間起飛後即在花蓮外海失聯，駕駛飛官上校蔣正志至今仍下落不明，昨晚空海漏夜搜救，今早搜救進入第二天，據了解，目前海巡署出動8艇共計58人，海軍亦緊急加派獵雷艦趕往現場，利用聲納針對三項項目在海上擴大探尋，盼能尋到一絲好消息。

飛官蔣正志17晚間6時許駕駛F-16A單座戰機，自花蓮空軍起飛執行例行的夜間訓練，但卻在起飛2分鐘後從雷達光點消失，也未接收到駕駛呼救，駕駛完全失聯，目前仍下落不明。

夜間因光線不足搜救上增添許多難度，國防部亦隨即成立應變小組，偕同海巡，空海共同搜救，並加派照明彈打亮太平洋海面，為搜救降低難度。截至目前為止海巡署派出8艘艦艇共計58人，加上海軍部分，一共出動12搜艦艇。其中海軍為推展搜救進度，緊急加派獵雷艦，針對三大項目尋找蹤跡，分別是失事戰機、彈射椅及飛行員發出的求救訊號等。

據了解，飛行員彈射跳傘會啟動信標器發出求救訊號，且飛行員隨身的附件包內有救生艇、無線電和各種求生裝備，可提供飛行員緊急求生使用，但昨(17日)事發後搜救至今超過13小時，並未收到信標器發出的訊號。

軍方也指出，F-16戰機的黑匣子入水後仍可發出訊號，在1600米的深度範圍內，黑匣子都還可發出訊號，但臺灣東部海域平均水深約2000至3000米，即使近海也會超過1000米以上，對於搜尋黑匣子相當不利。

(中時新聞網)