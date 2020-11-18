櫃檯買賣中心經形式審閱上櫃公司公告申報之109年第3季財務報告，華義(3086)、泰谷(3339)及辣椒(4946)等3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割，並自11月19日起實施。

上櫃公司109年第3季財務報告形式審閱結果出爐，櫃買中心表示，上櫃有價證券應調整交易方式計有7家，並自109年11月19日起實施，其中華義、泰谷及辣椒等3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券部分，天剛(5310)公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

在繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券方面，勝昱(4304)、德宏(5475)等2家公司因財務報告顯示淨值已回復至所列示股本十分之三以上，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式；百徽(6259)因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。

此外，恩得利(1333)公司未依規定期限公告申報109年第3季財務報告，因該公司前未依規定期限完成公告申報108年度、109年第1季及109年第2季財務報告，暨內部控制制度顯有重大缺失及與關係人債務協商等重大影響股東權益等情事，自109年4月7日起停止櫃檯買賣已屆滿6個月仍未改善，櫃買中心業於109年10月7日公告其有價證券自109年11月17日起終止櫃檯買賣。

(時報資訊)