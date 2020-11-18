11月台指期今日開盤上漲8點，為13632點，金融期開高、電子期開低。永豐期貨指出，台指期週二上漲45點至13624點。價差方面，台指期正價差擴至30.99點，電子期正價差擴至2.6點，金融期逆價差擴至-4.29點。現貨部分，三大法人買超149.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加165口至14310口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少3281口至26705口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1804口，使留倉部位轉為淨多單1521口。

永豐期貨表示，台股週二開高走低，外資仍買超回補，軋空力道依舊，今日為月結算，短期恐成高檔震盪，投資人切勿隨意猜頭。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13700點，賣權未平倉最大量集中在13600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45降至1.43。VIX指數上漲0.55至19.86。整體選擇權籌碼面中性偏空。

(時報資訊)